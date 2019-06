Martin van Geel voor derde keer in dienst bij Willem II

De Tilburgse club maakte de aanstelling van Van Geel vrijdagmiddag bekend. De onderhandelingen waren al een tijdje aan de gang. Van Geel, die tegenwoordig in Vught woont, stond ook in de belangstelling van Hannover ‘96 en Club Brugge. Daar was hij in de markt voor de functie van technisch directeur. Die portefeuille heeft Joris Mathijsen bij Willem II stevig in handen.