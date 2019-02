Matchwinner Fran Sol krijgt publiekswissel na eerste goal in Oekraïense dienst

Fran Sol heeft zijn eerste doelpunt in de Europa League te pakken. De nieuwe spits van Dynamo Kiev maakte de openingstreffer bij de 1-0 zege op Olympiakos in het NSK Olimpiysky-stadion van Kiev. Zijn Oekraïense club drong door tot de laatste zestien.

Het was het eerste thuisduel van de voormalig spits van Willem II, die tot de uitwedstrijd vorige week in Athene (2-2 gelijkspel) in het Spaanse Marbella verbleef. In zijn eerste thuisduel voor Willem II op 6 augustus 2016 mikte de Spanjaard tegen Vitesse ook al raak. Het was de opmaat voor een succesvolle periode.

In het goed gevulde stadion van Kiev hoefden de fans van de thuisploeg maar een klein halfuur te wachten op een eerste grote wapenfeit van Sol. Die mikte met een kleine voetbeweging een voorzet van Mykolenko keihard onder de lat. Het was de goal die Sol, die tijdens de oefencampagne en vorige week in Athene niet scoorde, broodnodig had. ,,Als de eerste goal eenmaal achter je naam staat voel je pas meer vertrouwen”, zei hij in de aanloop naar de return.

Op slag van rust verzuimde Sol, met handschoenen en korte mouwen in de vrieskou, de voorsprong van Dynamo Kiev uit te breiden. Na een doorgekopte corner mikte hij de bal van even voorbij de tweede paal op het lijf van doelman Jose Sa. Daar baalde hij zichtbaar van.

Matchwinner

De misser hield Olympiakos, met voormalig Willem II-linksback Kostas Tsimikas in de basis, in leven. Maar Hassan en Guerrero lieten enorme kansen liggen terwijl Tsimikas de bal bij een vrije trap in de muur schoot. Voor Sol, die een minuut voor tijd een publiekswissel kreeg, was dat wel mooi want zo werd hij ook nog matchwinner.