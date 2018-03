Matchwinner Fran Sol wist niet dat het 0-2 was

,,We speelden niet best, stonden achter en toen had ik ineens een bloedende hoofdwond. Die moest in de kleedkamer worden gehecht", aldus Sol. ,,Toen ik een paar minuten later weer het veld op kwam, wist ik eerst niet dat FC Utrecht intussen nog een keer gescoord had. Dat zag ik pas toen ik naar het scorebord keek. Ik baalde van de hechtingen, van de tussenstand van 0-2. Het leek een vervelende avond te worden."

Topscorer

Maar Willem II toonde veerkracht en boog de 0-2 om tot 3-2. Met de winnende treffer van Sol. Die daarmee nu in z'n eentje bovenaan staat in het topscorersklassement van de eredivisie. ,,Dat is heel mooi om te zien, maar niet het belangrijkst. Wel dat mijn goal de winnende was vanavond. Daar kan ik meer van genieten dan als ik drie keer zou hebben gescoord in een wedstrijd die we met 5-3 hdden verloren. Echt waar. Doelpunten zijn belangrijk voor mij, maar niet heilig. Daarom bleef ik ook van de bal af die Kostas (Tsimikas, red.) over de keeper schoot met zijn halve omhaal. Ik had 'm nog een tikje kunnen geven vlak voor de lijn, maar als iemand anders dat bij een inzet van mij zou doen dan zou ik kwaad worden. Daarom liet ik de bal over de lijn rollen."