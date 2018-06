Mathijsen ziet negen oud-ploeggenoten bij WK

Kijkend naar het WK vindt Mathijsen dat Oranje het verdedigend in 2010 in Zuid-Afrika nog niet eens zo slecht heeft gedaan. Er was geregeld kritiek op die laatste linie waar hij zelf deel van uitmaakte. ,,Er werd geschreven dat we met zo'n verdediging nooit wereldkampioen konden worden. Maar het heeft niet veel gescheeld. In Nederland kunnen we veel winst boeken door weer echte verdedigers te zoeken en op te gaan leiden."



De belangrijkste tendens die hij bespeurt is dat de fysieke kracht een steeds belangrijke rol speelt. ,,Je moet fysiek echt top zijn", aldus de technisch directeur van Willem II, die Cristiano Ronaldo bewondert. ,,Die staat er na drie lange seizoenen met drie Champions League-finales en een EK-finale toch weer gewoon. Alleen al voor wat hij doet om bij zulke toernooien toch topfit te zijn kun je alleen maar veel respect hebben."



Als ploeg maakt Colombia de beste indruk op Mathijsen. ,,Maar het is de vraag of ze dat nog vijf wedstrijden vol kunnen houden. Frankrijk speelde in de groepsfase nog zonder glans, maar is toch een van de grote favorieten."