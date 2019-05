Mats Köhlert eerste nieuwe speler Willem II

Köhlert, die voor drie seizoenen is vastgelegd, is een linksbenige aanvaller. Hij was jeugdinternational. Het afgelopen seizoen speelde hij voornamelijk voor HSV II in de regionalliga Nord. Bij het laatste competitieduel van HSV had Köhlert wel een basisplaats. Hij geeft er de voorkeur aan om zich in de eredivisie verder te ontwikkelen.