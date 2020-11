Mats Köhlert: ‘Nee, ik heb geen shirtje geruild met Mario Götze’

VideoWillem II-aanvaller Mats Köhlert is realistisch. ,,Ja, we speelden tegen PSV de tweede helft beter dan de eerste. Maar toen stonden we al met 2- achter. We moeten een hele wedstrijd presteren, niet 45 of 60 minuten.”

Afgelopen seizoen liep het wat soepeler bij Willem II. Köhlert: ,,Toen hebben we laten zien dat we de beste teams in de eredivisie kunnen verslaan. Daar passen zij zich op aan. Maar dan moeten wij daar ook weer op reageren. Daar hebben we de kwaliteiten voor.”

Volledig scherm Mats Köhlert (rechts) duelleert met Denzel Dumfries. © BSR Agency

Begrip

Dat hij zelf geregeld niet meer in de basis staat, vindt hij jammer. Maar er is ook begrip. ,,Er zijn in de zomer goede spelers bijgekomen. En net als het team breng ik ook niet altijd mijn beste spel. Maar ik train keihard om te verbeteren. Ik wil niets liever dan de ploeg helpen.

Mario Götze

Of hij het shirtje van PSV’s oud-wereldkampioen Mario Götze wilde hebben na afloop? ,,Daar was ik niet echt mee bezig. Ik heb nog wel even staan praten met Adrian Fein, met wie ik in nationale jeugdteams heb gespeeld. Met hem heb ik van shirt gewisseld omdat we elkaar goed kennen. Het was leuk om hem weer te zien.”