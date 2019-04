De Ligt zei verder dat Willem II een perfecte omgeving was voor de jonge huurling van Borussia Dortmund om zich verder te ontwikkelen. ,,Isak is een briljante speler. Hij is sterk, hij is snel en hij is technisch. Ik denk dat het in de toekomst echt een grote voetballer kan worden”, stak De Ligt zijn bewondering voor de spits van Willem II niet onder stoelen of banken.

Isak zei dat hij bijzonder geïnspireerd was om tegen De Ligt te spelen. ,,Wat een geweldige verdediger. En hij is net zo oud als ik”, aldus de Zweed, die bijzonder onder de indruk raakte van de fans van Willem II. ,,Ik voel al een hoop liefde sinds ik in Tilburg arriveerde. Maar tegen Ajax was het wel heel speciaal omdat het hele stadion mijn naam begon te scanderen. We stonden met 1-4 achter en ze riepen mijn naam luider dan ooit. Mede daardoor heb ik het plezier in het voetbal weer helemaal terug.”