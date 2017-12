Mattijs Branderhorst wil een stabiele doelman worden in de eredivisie

In een paar maanden tijd is het leven van Mattijs Branderhorst veranderd. Het volgende doel van de keeper van Willem II: een stabiele doelman worden in de eredivisie.

Mattijs Branderhorst weet dat je als voetballer niet te ver vooruit mag blikken, maar toch kijkt hij soms over de wedstrijd van vanavond tegen Heracles heen. Volgende week vrijdag heeft de nieuwe eerste doelman van Willem II een afspraak. Met Nigel Bertrams van NAC Breda wil hij in Tilburg samen aan de wedstrijd beginnen.

De 23-jarige keeper uit Tiel is verbaasd dat Bertrams, met wie hij vorig seizoen zoveel trainde, in Breda nog niet onder de lat staat. ,,Hij is technisch de beste keeper met wie ik op het veld heb gestaan”, zegt hij. ,,Hij maakte de overstap van PSV naar Willem II. Ik keerde terug van een verhuurperiode aan MVV. Met Kostas Lamprou er nog bij lag het niveau van de trainingen vorig jaar heel hoog. We vochten voor elke bal.”

Nu steunt hij Bertrams zoveel mogelijk in zijn strijd om eerste keeper te worden bij NAC. ,,Hij deed het goed tegen FC Utrecht, maar dwong er geen basisplaats mee af. Ik heb gezegd dat hij door moest vechten”, zegt Branderhorst, die zichzelf als voorbeeld op kan werpen.

Branderhorst slaagde er in zijn periode als jeugdkeeper steeds in mensen van zijn kwaliteiten te overtuigen. Zijn contract is een paar keer verlengd. Na zijn terugkeer van MVV moest hij strijden met Bertrams om de status van tweede keeper. ,,Ik kreeg geen speelminuten in de voorbereiding. Daar heb ik met trainer Erwin van de Looi over gepraat. Die was duidelijk en eerlijk. ‘Je bent derde keeper en zult het tegendeel moeten bewijzen’, zei hij. Sinds dat gesprek is er veel veranderd. Ik leerde veel van kee–perstrainer Harald Wapenaar. FC Oss wilde me huren, maar ik wilde niet meer weg.”

Volledig scherm Willem II-keeper Mattijs Branderhorst tikt de bal over de lat. © ANP Pro Shots

De doelman investeerde in zichzelf. Het vertrek van Bertrams bood perspectief. ,,Bij de onderhandelingen over een nieuw contract is duidelijk aangegeven dat op dat moment in mij niet de eerste keeper gezien werd”, zegt Branderhorst. ,,Dat had ik te accepteren. Het was toch een zeker risico om mij meteen naar voren te schuiven. Vanaf dag één ben ik dit seizoen bezig geweest om mezelf neer te zetten. Timon Wellenreuther had natuurlijk ook nog niet zoveel ervaring, Ik wilde me meten aan zijn niveau.”