Max Svensson: ‘De Willem II-fans geven ons een paar procent extra kracht’

Koken & Eten ‘Iemand met hoog BMI kan ook gezond zijn’: arts en diëtist ontkrach­ten gezond­heids­claims

Volgens aanhangers van koolhydraatarme diëten zijn koolhydraten des duivels, voor anderen is een suikervrij eetpatroon een mogelijk beschermmiddel tegen kanker, maar is dat wel zo? De Londense arts Joshua Wolrich kampte als student geneeskunde met overgewicht en zat met allerlei van dit soort vragen, waarover hij een populair boek schreef. We leggen vijf gezondheidsclaims uit zijn boek voor aan diëtist Michaël Sels. ,,Onze maatschappij gebruikt veel te vaak een gezondheidsaanpak gefocust op gewicht.”

1 maart