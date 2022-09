Meerveld maakt rentree en Kabangu geeft visitekaartje af in oefenspektakel Willem II

Reserverol kwam hard aan bij Lamprou: ‘Ik kon het heel moeilijk een plekje geven en was enorm boos, op alles en iedereen’

Hij had zich iets anders voorgesteld van zijn officiële rentree bij Willem II, maar hij is in ieder geval terug onder de lat. Kostas Lamprou (30) verdedigde tegen Jong FC Utrecht (0-0) het Tilburgse doel, nadat hij voorafgaand aan dit seizoen een flinke dreun kreeg. ,,Het was geen makkelijke periode, maar ik heb toch doorgezet.”

31 augustus