Meerveld mag hopen op Willem II-basisdebuut tegen Cambuur, Jenssen lijkt toch inzetbaar

De Tilburgers gaan niet helemaal pijnvrij richting de winterstop. Freek Heerkens en Wesley Spieringhs zijn al langer geblesseerd, zij komen voor de winterstop sowieso niet meer in actie. Dat geldt inmiddels ook voor Emil Bergström. Deze week leek het er overigens even op dat ook verdediger Jenssen zou gaan afhaken: hij staakte de training van dinsdag met rugklachten, woensdag verscheen hij niet op het veld, maar donderdag trainde hij toch weer gewoon mee. Als hij niet alsnog last krijgt, kan hij tegen Cambuur gewoon spelen, zo lijkt het.

Gezien de problemen achterin heeft Grim twee verdedigers van de Onder-21 bij zijn A-selectie gehaald. Sinds het afhaken van Bergström zit Sam Tel (19) al bij de groep, op de afsluitende training sloot donderdag ook Noah Lewis (21) aan. De afgelopen zomer van Jong Feyenoord overgekomen rechtspoot zit vrijdagavond vermoedelijk ook op de bank. Het meespelen van aanvoerder Llonch is daarnaast onzeker. De Catalaanse middenvelder trainde dinsdag apart en ging woensdag eerder naar binnen, waarna hij donderdag wél meetrainde. Tijdens de partijvorm was hij echter ingedeeld bij de reserves. Als hij niet fit genoeg is voor een basisplek, lijkt Meerveld na acht invalbeurten zijn basisdebuut te gaan maken.

Graadmeters

Cambuur verloor vorig weekend thuis met 1-6 van Vitesse, Grim was toeschouwer bij dat duel. ,,Dat was niet het Cambuur dat ik de afgelopen duels heb gezien. Je kunt altijd wel bepaalde informatie uit wedstrijden halen, maar in de analyse richting de spelers ga ik die wedstrijd tegen Vitesse niet als maatstaf nemen. Die tien goede wedstrijden die ze daarvóór hebben gespeeld, zijn voor mij de graadmeters.”

De trainer van Willem II is onder de indruk van de aanstaande tegenstander. ,,Het is een ploeg die al wat langer samenspeelt, een goed georganiseerd elftal met veel vastigheid. Voorin hebben ze twee goede buitenspelers, en ik wil Jamie Jacobs ook noemen: dat is een heel goede middenvelder.” Bij Cambuur zal hoofdtrainer Henk de Jong overigens ontbreken: hij kampt met een cyste in zijn hoofd en is voorlopig uit de roulatie. Sterkhouder Mees Hoedemakers (die tegen Vitesse ontbrak) lijkt in Tilburg weer inzetbaar.