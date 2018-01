Meissner hoopt donderdag al te spelen bij Willem II

Dat Nederlands leerde hij van zijn maatjes bij ADO, Tom Beugelsdijk en Aaron Meijers. Enigszins wrang is het dat Meissner zijn basisplaats in Den Haag verloor aan Beugelsdijk. ,,We weten hoe het gaat in het voetbal", aldus de Duitser die dinsdagmiddag al meetrainde in Tilburg. ,,En we gunnen elkaar alles. Alleen betekende dit voor mij wel dat ik moest verkassen als ik elke week wilde spelen."