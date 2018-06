Meissner keert terug, Duitse jeugdinternational Akkaynak nieuw bij Willem II

De komst van Akkaynak, een aanvallende middenvelder die ook een Turks paspoort heeft, is opmerkelijk. Hij is Duits jeugdinternational. Clubs als FC Utrecht, FC Groningen en Vitesse toonden ook interesse voor de speler, die in Troisdorf in de buurt van Keulen geboren is. Akkaynak speelde het afgelopen seizoen in de Bundesliga-West voor A-junioren. In 22 duels maakte hij drie doelpunten. Met kwalificaties als jong en talentvol voldoet hij aan het profiel van de spelers waar Willem II vooral naar op zoek is.