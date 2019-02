‘Met deze inzet kunnen we AZ ook derde keer verslaan’

Hoewel Dankerlui een uitstekende wedstrijd speelde zondagmiddag als rechtsbuiten, waarin hij een assist leverde, zegt hij toch dat hij eigenlijk toch vooral rechtsback is. ,,Rechtsback is mijn thuispositie, maar ik kan aanvallen en weet wat er van me verwacht wordt.”

Dat AZ in de tweede helft het heft in handen kon nemen, had volgens Dankerlui te maken met wat er voor rust gebeurde. ,,Toen hebben wij heel veel gegeven. En AZ moest, ging een soort alles-of-niks spelen. Wij hadden misschien nog beter in de organisatie moeten blijven en beter de momenten moeten kiezen om naar voren te gaan. Maar dit is wel iets waar we op kunnen voortbouwen. We hebben uit en thuis al gewonnen van AZ, waarom dan niet een derde keer donderdag?”