Met doelsaldo van min twee kan Willem II een eind komen

Vergelijkend warenonderzoek bij de nummers zes in andere competities leert dat er geen reden voor grote ongerustheid is over het doelsaldo van Willem II. Weliswaar is dat in deze 'steekproef' het minste, maar niet verreweg. Niemand in het Tilburgse kamp zal morren als het saldo aan het eind van de rit nog steeds negatief is, als daarmee plek zes maar behouden blijft. Zou dat kunnen? Ja hoor. Negen nummers zes in de laatste tien seizoenen eredivisie finishten na 34 duels met een positief doelsaldo (met als uitschieter FC Twente in 2012 met +36), maar Heracles liet in 2016 zien dat dat niet noodzakelijk is. De club uit Almelo eindigde toen als zesde met een doelsaldo van... min twee.