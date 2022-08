Michael de Leeuw: ‘Met elkaar leren kennen mogen we niet te lang wachten’

,,We vergeten vandaag één ding”, aldus De Leeuw. ,,En dat is de 1-0 maken. Als je dat doet, krijgt het team vertrouwen. We hebben genoeg mogelijkheden op kansen gehad. Daar moeten wij veel meer uit halen. Maar we maakten maakten foute keuzes of we waren slordig,”

Hij kijkt ook in de spiegel. ,,Ik moet nog drie tandjes bij zetten om iets te kunnen doen.” In de eerste helft speelde De Leeuw achter de spits, na rust wás hij de spits. ,,Ik kan op beide posities uit de voeten, al heb ik de laatste jaren veel als diepste spits gespeeld. Ik speel waar de trainer me nodig heeft. Vandaag kwam de voorzet vaak net niet bij me of net over me heen. Het zit ook net niet mee. Tegen Eindhoven schoten we de bal tegen de onderkant lat en nu ook weer. Maar dat het beter moet is duidelijk. We moeten wel rustig blijven. Deze selectie heeft voldoende kwaliteit. Een goede mix van vanalles.”

De Leeuw ziet perspectief. ,,Het seizoen is net begonnen. We werken allemaal keihard. Het loopt nog niet helemaal lekker. Elke club heeft weleens zo'n fase. We moeten de juiste klik nog vinden. Maar met elkaar leren kennen mogen we niet te lang wachten.”

Michael de Leeuw is in een fel duel om de bal verwikkeld met Arthur Zagre van Jong FC Utrecht.