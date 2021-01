Michael Woud keert niet terug bij Willem II

Scheids­rech­ter wekt verbazing met uitspraken over omstreden rode kaart en penalty bij Willem II - PEC

23 januari Scheidsrechter Sander van der Eijk trok resoluut en snel de rode kaart voor Willem II-speler Kwasi Wriedt kort voor rust in de thuiswedstrijd van Willem II tegen PEC Zwolle. De zware straf was omstreden. De jonge arbiter zei na afloop dat hij het definitieve oordeel over de situatie graag wil overlaten aan de tuchtcommissie. Daarmee wekte hij verbazing.