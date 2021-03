Mike Trésor beschaamt het vertrouwen van coach Petrovic niet

Analyse Seizoen Willem II is al mislukt, maar hoe erg wordt het?

27 februari Het seizoen 2020-2021 van Willem II is al mislukt. De enige vraag die nog rest is hoe erg het wordt. Rechtstreeks handhaven lijkt na de remise tegen ADO een utopie. Het meest gunstige scenario is nu nog als zestiende eindigen en dan de loterij van de play-offs in gaan. Maar steeds meer moet toch ook rekening gehouden worden met het ultieme doemscenario: directe degradatie.