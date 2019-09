Mike Trésor ‘met de lange achternaam’: Speelminuten belangrijker dan geld op de bank

Mike Trésor Ndayishimiye is voor een voetballer van net 20 jaar al heel zelfbewust. Hij liet het grote geld van topclubs zijn carrière niet bepalen. Hij luisterde naar zijn vader, die vroeger ook profvoetballer was. ‘Als je naar een grote club gaat ben je nummer vijftig. Dan heb je over een paar jaar geld op je rekening. Maar speelminuten en wat je hebt kunnen laten zien zijn dan veel meer waard’, spiegelt pa hem voor.