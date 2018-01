Minuut stilte en rouwbanden bij bekerwedstrijd Willem II

Heerkens kritisch na snelle achterstand tegen AZ: 'Dramatisch hoe wij beginnen'

29 januari 43 tegendoelpunten in 20 eredivisieduels. Het is een statistiek waar Willem II-verdediger Freek Heerkens (28) op zijn zachtst gezegd niet vrolijk van wordt. Ook in het verloren duel met AZ werden de goals simpel weggegeven.