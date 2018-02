Minuut stilte en rouwbanden bij Willem II - Roda JC

Roemgens, oud-speler van zowel Willem II als Roda JC, overleed verleden week op 73-jarige leeftijd. De robuuste Limburger droeg verdeeld over twee periodes 270 keer het tenue van de Tricolores.

Naast de minuut stilte dragen de spelers van Willem II zondag ieder een rouwband. Het is nog niet bekend of ook de bezoekers met rouwbanden zullen aantreden. De kelderkraker in het Koning Willem II Stadion start zondag om 14.30 uur.