Minuut stilte voor Willem II - PEC vanwege overlijden Henk de Jonge

De Jonge begon in 1968 als jeugdtrainer bij Willem II en later werd hij de rechterhand van trainer Jaap van der Leck. Nadat die uit dienst trad, nam De Jonge het stokje korte tijd over als interim-trainer.

Later keerde hij terug bij Willem II, waar hij in 1978 een contract als hoofdtrainer tekende voor twee seizoenen. Na twaalf jaar in de eerste divisie lukte het de Tilburgse club om in 1979 met De Jonge aan het roer promotie naar de eredivisie af te dwingen via de nacompetitie.