Miquel Nelom draagt weer kicksen in plaats van loopschoenen: ‘Joh, ik ben zó blij’

,,Nee Denny, wij hebben er vier, hè!” Opwinding in Oisterwijk. De training van Willem II is ruim een uur bezig, als een paar spelers (allemaal met een geel hesje aan) zich plots flink opwinden. Denny is assistent Landzaat, die tijdens de partijvormen de standen moet bijhouden. De selectie is deze ochtend opgedeeld in drie teams, die een onderling toernooitje afwerken.