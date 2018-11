Moeilijk scorend Vitesse ideale tegenstander voor wisselvallig Willem II

Waar het puntenverschil in de top van de eredivisie na dertien speelronden al zo groot is dat de enige spanning nog lijkt te zitten in de vraag of het Ajax wel of niet lukt om PSV te achterhalen, zit het in de lagere regionen van de ranglijst een stuk dichter op elkaar. Het gat tussen play-offs voor Europees voetbal en play-offs voor promotie/degradatie is slechts acht punten, en een wedstrijd tegen een directe concurrent winnen of verliezen kan een wereld van verschil op de ranglijst betekenen.

Lees ook Adrie Koster wil niet ver vooruit kijken Lees meer

Play-offs

Als Willem II Vitesse verslaat, dan kunnen de Tilburgers van de elfde naar de negende plaats stijgen. In het slechtste geval zakken ze af naar de dertiende plaats en komt de degradatiestreep angstvallig dichtbij. Natuurlijk is het seizoen nog lang, maar voor de sfeer bij de Tricolores zal het een groot verschil maken of ze na dit weekend uitzicht hebben op de play-offs voor Europees voetbal of moeten vrezen voor de Keuken Kampioen Divisie.

Met de belangrijke 2-3 uitzege bij PEC Zwolle in de vorige speelronde maakte Willem II een einde aan een reeks van acht eredivisieduels zonder overwinning. Wellicht is Vitesse de ideale tegenstander om de lijn omhoog definitief door te zetten.

Vitesse mist Matavž

De Arnhemmers wonnen namelijk maar één van de laatste twaalf uitwedstrijden in de competitie. Uit bij PEC op 16 september werd er voor het laatst een uitwedstrijd gewonnen (0-2). Daarna volgden nederlagen bij Excelsior (2-0), Heracles (2-0) en PSV (1-0). Bovendien werden beide doelpunten tegen PEC gemaakt door Tim Matavž, de spits die al lange tijd uit de roulatie is nadat hij eind september in de wedstrijd tegen Feyenoord zijn onderbeen brak.

Volledig scherm Tim Matavz (midden) wordt door ploeggenoten gefeliciteerd nadat hij Vitesse op 0-1 heeft gebracht tegen PEC Zwolle. Sinds de spits geblesseerd uitviel heeft de ploeg uit Arnhem geen uitwedstrijd in de competitie meer gewonnen © Pro Shots / Lars Smook © Pro Shots / Lars Smook

Vertrouwen tanken

Hoewel Willem II thuis dit seizoen al een aantal knappe resultaten neerzette (5-0 winst op Heracles, 1-1 gelijkspel tegen Feyenoord), liet het op eigen veld ook te vaak onnodig punten liggen (0-1 verlies tegen VVV, 2-2 gelijkspel tegen Excelsior). Een Vitesse dat moeilijk scoort, zeker in uitwedstrijden, is daarom misschien wel de ideale tegenstander voor de Tilburgers om een goed resultaat te behalen. Al was het maar om wat vertrouwen te tanken met het oog op de lastige uitwedstrijd tegen AZ volgende week.