Moet Willem II zich richten op play-offs voor Europees voetbal?

Door de goede resultaten hebben de Tricolores zich stevig in het linkerrijtje genesteld. Daarnaast werd het gat met de plaatsen die verplichten tot het spelen van play-offs voor lijfsbehoud vergroot tot zeven punten. Sterker nog, Willem II heeft inmiddels de play-offs voor Europees voetbal in vizier.

De ploeg van Adrie Koster heeft zich inmiddels in de slipstream van plaats zeven, die recht geeft op die play-offs, gepositioneerd. Op die positie bevindt zich momenteel VVV-Venlo. De Limburgers hebben slechts één punt meer dan Willem II. Net als Heracles Almelo overigens, dat op plaats acht terug te vinden is.

De snelste weg naar Europees voetbal is het bekertoernooi, luidt het cliché. Willem II heeft zich inmiddels opgewerkt tot de halve finale. Daarin ontvangt het AZ. Het andere duel gaat tussen Feyenoord en Ajax. Met oog op de ranglijst lijken die laatste twee ploegen zich bij voorbaat te verzekeren van Europees voetbal. Daardoor schuift de rechtmatige plaats in een Europees toernooi door naar plaats voor in de eindrangschikking van de eredivisie. En zo heeft ook ‘nummer acht’ van die ranglijst recht op een plaats in de play-offs.