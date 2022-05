Na drie stafleden, een technisch directeur en een hoofd jeugdopleiding vertrekt ook hoofd scouting bij Willem II

De exodus bij Willem II gaat nog even verder. De club heeft officieel bekendgemaakt dat ook hoofd scouting Gerard Wielaert (69) de club gaat verlaten. De zoveelste vertrekker in een lange rij.

Wielaert (de vader van oud-prof Rob Wielaert) was als speler al actief voor Willem II, waar hij in de tijd van trainer Co Adriaanse in de scouting van de Tilburgers ging werken. Later werd hij technisch manager. Hij werkte daarna nog in verschillende functies bij FC Twente en Roda JC. In Kerkrade was hij bijvoorbeeld technisch directeur, nadat hij Martin van Geel (nu algemeen directeur bij Willem II) opvolgde. In 2016 keerde hij terug in Tilburg als hoofd scouting, als vervanger van de naar PSV vertrokken Ronald Vromans.

De laatste jaren werkte Wielaert zeer nauw samen met technisch directeur (en zijn neef) Joris Mathijsen. Op de twee kwam de afgelopen periode veel felle kritiek, gezien hun betrokkenheid bij het bijzonder ongelukkige aankoopbeleid, waardoor Willem II nu voor het tweede jaar tegen degradatie vecht.

Geen contractverlenging

Mathijsen moest eerder het veld al ruimen. In 2020 verlengde Wielaert zijn contract nog tot medio 2022, officieel loopt die verbintenis tot 1 september, als de transfermarkt is gesloten. Hij heeft nu laten weten dat hij dat contract niet wenst te verlengen. Het is nog niet bekend of hij ook daadwerkelijk tot die datum werkzaam blijft, of dat hij al eerder vertrekt.

Quote Ik ben op een leeftijd en punt in mijn leven gekomen, dat ik me ook op andere zaken wil gaan richten Gerard Wielaert

,,Bijna dertig jaar is Willem II dagelijks een belangrijk onderdeel van mijn leven geweest”, laat Wielaert via de officiële kanalen weten. ,,Uiteraard ook in de jaren dat ik niet direct aan Willem II verbonden was. Ik ben nu op een leeftijd en punt in mijn leven gekomen, dat ik me ook op andere zaken wil gaan richten. In al die jaren heb ik hoogtepunten, maar ook mindere periodes, van dichtbij meegemaakt. Ik stop als hoofd scouting, maar blijf uiteraard als supporter de club van dichtbij volgen.”

Leegloop

Met het vertrek van Wielaert krijgt de Tilburgse leegloop een nieuw hoofdstuk. Het begon met het plotselinge opstappen van keeperstrainer Harald Wapenaar, begin januari. Twee maanden later werden hoofdtrainer Fred Grim én technisch directeur Mathijsen in één klap op straat gezet. Niet veel later liet assistent-trainer Denny Landzaat weten dat hij de club wilde verlaten voor een financieel aantrekkelijk avontuur in Saoedi-Arabië. En wéér even later werd bekend dat hoofd jeugdopleiding Bastiaan Riemersma het na dit seizoen voor gezien houdt.

De man die het allemaal op moet lossen is de eerder genoemde Van Geel. De topprioriteit van de algemeen directeur is het aanstellen van een technisch directeur, die dan vervolgens met de technische staf, de selectie en het scoutingsteam aan de slag moet. Tegelijkertijd is Van Geel bezig om de vrijgekomen post van hoofd jeugdopleiding in te vullen. Bovendien moet hij nog een nieuwe hoofd- en shirtsponsor vinden.