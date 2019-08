Na Tatort-acteur Köhlert gaat Willem II nu ook voor Derrick

Willem II beschikt al over Mats Köhlert, die ooit een kleine rollertje in Tatort speelde. De Tilburgse club wil nu ook Derrick. De Duitse voetballer Derrick Köhn, die momenteel bij Bayern München onder contract staat, is een van de opties voor de linksbackpositie.

Een obstakel is het nog een jaar doorlopende contract van de speler, die Ghanese roots heeft. Bayern haalde hem twee jaar geleden weg bij HSV. Köhn slaagde er echter nog niet om om door te breken bij de Beierse club en is net hersteld van een blessure. Willem II heeft een bod gedaan om Köhn over te nemen, maar is ook nog bezig met andere opties.

Voorwaarden

Köhn voldoet wel aan veel van de voorwaarden die Willem II de laatste jaren aan nieuwe spelers stelt. Hij is jeugdinternational, al bleef zijn inzet tot een helft bij Duitsland onder 19 beperkt. In december 2017 deed hij 45 minuten mee bij een

0-3 overwinning op Cyprus. Köhn is dus talentvol en een speler waarvoor de eredivisie misschien een geschikter podium is. De voetballer, die net als Köhlert geboren is in Hamburg, heeft dezelfde zaakwaarnemer als Atakan Akkaynak en Thomas Meissner. Dat zijn twee van de Duitse spelers die eerder in Tilburg onder contract stonden.

Tilburgse Grieken