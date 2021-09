‘Naar een kunstgrasclub als je ook naar Willem II kan, dat begrijp ik niet’

VIDEO Willem II-goudhaan­tje Saglam geniet van zijn goal, de punten en de lichtmas­ten: ‘Prachtige avond’

30 augustus Wederom drie punten, wederom zonder tegengoal: Willem II gaat na de zege op PEC Zwolle (1-0) met een prima gevoel de interlandbreak in. Matchwinner werd Görkem Saglam, die na afloop verklapte dat hij in meerdere opzichten had genoten.