NAC - Willem II haalt het einde niet; duel definitief gestaakt na Tilburgse treffer

NAC - Willem II heeft vrijdagavond het einde niet gehaald. Het duel werd twee keer stilgelegd omdat er iets op het veld gegooid werd vanaf de tribune. Volgens de nieuwe regels betekent dat definitief staken. Willem II had net een voorsprong genomen in Breda: 0-1.

De wedstrijd begon al wat later vanwege overdadig vuurwerk. Vervolgens duurde het even voordat het duel echt op gang kwam, mede omdat veel spelers last hadden met het spekgladde veld.

Willem II, dat in de openingsfase een klein offensief van NAC goed doorstond, speelde voor het eerst met Thijs Oosting én Ringo Meerveld in de basis. Langzaam maar zeker namen de bezoekers het heft in handen, maar het duurde lang voordat er doelgevaar ontstond. Na ruim een half uur had Elton Kabangu de 0-1 kunnen maken, maar hij zette zijn hoofd niet goed achter een afgemeten voorzet van Leeroy Owusu.

Na rust kwam NAC beter uit de kleedkamer en de Bredanaars slaagden er als eerste in om een doelpoging tussen de palen te doen in deze wedstrijd. Willem II-keeper Joshua Smits had moeite met het schot van Matthew Garbett, maar ook de rebound leverde geen treffer op.

In de 72ste minuut werd er lichtkogel op het veld gegooid vanaf een tribune. Onbegrijpelijk, want de 1-0 hing in de lucht in deze fase. Scheidsrechter Manschot legde volgens de nieuwe regels de wedstrijd stil en stuurde de spelers naar de kleedkamers.

De wedstrijd was nog maar net hervat toen Willem II een enorme kans kreeg. Na een voorzet van de linkerflank kreeg Thijs Oosting van dichtbij de gelegenheid om te schieten, maar hij zag zijn inzet gekeerd door de keeper.

De corner leverde wél een treffer op voor Willem II. Elton Kabangu stond op de goede plek om de bal het laatste zetje te geven: 0-1. Maar direct daarna werd er bier gegooid vanaf een tribune en legde schsidrechter Manschot het duel weer stil. Volgens de nieuwe regels betekende dit definitief einde wedstrijd, in de 75ste minuut. Wat de gevolgen zijn, is nog niet bekend. Een realistische optie is het uitspelen van het duel zonder publiek.

Willem II: Smits; Owusu, Schouten, Verreth, Dammers, Woudenberg; Bosch, Oosting, Meerveld (69. Svensson); Kabangu, Hornkamp.

