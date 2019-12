Ndayishimiye: ‘Iedereen is trots op elkaar’

,,De sfeer in de kleedkamer was goed. Iedereen was zeer blij, trots op elkaar, knap dat we dit opnieuw hebben kunnen doen, mooi om te zien wat we kunnen”, vertelde de doelpuntenmaker na de wedstrijd.

,,Ik was blij om de 1-2 te maken, het was op een lastig moment en zorgde dus voor heel wat opluchting. Een doelpunt net voor rust, dat is lastig voor de tegenpartij”, vertelde hij. Ndayishimiye over de tweede helft: ,,Toen moesten we bikkelen, het was zeer lastig. We kwamen niet vaak aan de bal, maar open kansen heeft Heerenveen niet gehad, dus dat hebben we goed gedaan.”