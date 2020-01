Ndayishimiye na werelddoelpunt: ‘Ik probeerde de bal zo’n krul te geven’

Nadat Willem II enigszins verrassend een 1-2 voorsprong had genomen in Alkmaar, zette de thuisploeg aan voor een slotoffensief. Dat werd in de kiem gesmoord door de fraaie treffer van Ndayishimiye, die uit stand van zo'n 20 meter raak schoot. ,,Ik kreeg de bal en kreeg de mogelijkheid om ’m goed voor mijn voet te leggen. Eerder in de wedstrijd had ik ook al een paar keer op doel proberen te schieten, maar dat was niet bepaald succesvol. Nu raakte ik de bal precies goed. Je probeert hem zo'n krul mee te geven als-ie nu kreeg, maar er komt ook wel een beetje geluk bij kijken.”