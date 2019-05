NEC neemt goalie Branderhorst transfervrij over van Willem II

Een doelman stond hoog op het prioriteitenlijstje van NEC. NEC gaat zo goed als zeker niet verder met rechtsback Guus Joppen en keepers Marco van Duin en Oliver Zelenika, van wie de contracten afliepen. Daardoor had de club had met Norbert Alblas nog maar één sluitpost onder contract. De keeper uit Amstelveen herstelt bovendien van een zware knieblessure. Hij raakte in januari geblesseerd. Voor zijn herstel staat negen maanden tot een jaar.



Branderhorst komt uit de jeugdopleiding van Willem II/RKC. In het seizoen 2017-2018 veroverde hij een basisplaats in Tilburg. Hij raakte die weer kwijt doordat hij een spier in zijn bovenbeen scheurde. De doelman speelde 27 duels voor Willem II. In het seizoen 2015-2016 keepte hij vijf duels in de eerste divisie. Hij was toen verhuurd aan MVV.