Negen maanden celstraf geëist tegen Willem II-aanvaller Elton K. (21)

Kuipers fluit Brabants onderonsje tussen Willem II en PSV, net als twee seizoenen terug

5 november De KNVB heeft Björn Kuipers aangesteld als scheidsrechter voor het treffen tussen Willem II en PSV. Hij fluit zondag om 14.30 uur het Brabantse onderonsje op gang. In het seizoen 2017-2018 was hij de arbiter van dienst bij het memorabele onderlinge duel dat destijds in 5-0 eindigde.