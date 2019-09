Nelom en Ndayishimiye completeren selectie Willem II

De lange zoektocht van Willem II naar een linksback eindigde gisteren bij Miquel Nelom, een oude bekende voor de voormalig Feyenoorders Joris Mathijsen en Martin van Geel. De Rotterdammer kwam gisteren opnieuw in beeld nadat pogingen om Godfried Frimpong (Benfica B) of Derrick Köhn (Bayern München) te halen op niets waren uitgedraaid. Hij tekende voor een jaar met een optie voor nog een seizoen.

Nelom wil na een mislukt seizoen bij Hibernian in Schotland bij Willem II het plezier in het voetbal terugvinden. Er waren kritische geluiden toen zijn naam een paar weken geleden in verband werd gebracht met de Tilburgse club. Nelom, die 167 wedstrijden eredivisie-ervaring met zich meeneemt en bovendien twee interlands speelde, wil de fans van zijn kwaliteiten overtuigen.

Linksbacks hebben doorgaans om allerlei redenen geen hoge houdbaarheidsdatum bij Willem II. De laatste jaren liepen onder meer Mitchell Dijks, Dico Koppers, Derrick Tshimanga, Kostas Tsimikas en Diego Palacios op de positie rond. Koppers en Tshimanga waren niet zo’n succes. Dijks deed het geweldig en keerde terug naar Ajax. Tsimikas rijpte er voor Olympiakos. Palacios is door Aucas verkocht aan Los Angeles FC.

Huurspits

Willem II huurt verder de 20-jarige Mike Trésor Ndayishimiye van NEC. De Belg kan als linkerspits, maar ook op de tien-positie uit de voeten. Behalve voor NEC kwam hij zes keer voor België onder 19 uit. In die wedstrijden scoorde hij vier keer. De bij Anderlecht opgeleide voetballer speelde vorig seizoen 23 duels in de eerste divisie en scoorde daarin zes keer.

Ndayishimiye werd vorig week bij NEC teruggezet naar de beloftenselectie. Het betrof een tijdelijke maatregel. De Belg was in zijn hoofd teveel met een transfer bezig. Daarom werd hij in de luwte gezet tot de transferperiode gesloten zou zijn. Ndayishimiye is de tweede speler die door Willem II uit de eerste divisie wordt weggeplukt. Vorige week tekende Elton Kabangu een driejarig contract bij Willem II.

Willem II hoopt deze week ook eindelijk Jhonny Quiñónez te verwelkomen. De Tilburgse club bereikte al weken geleden overeenstemming met de middenvelder van Aucas. ‘Go, Jhonny, go, go, go’ moest echter eerst naar Lima om zijn papieren te halen. De registratie van de voetballer uit Ecuador is al op orde, zodat hij straks meteen speelgerechtigd is.

Tatort

Goed nieuws kwam er van de Oosterburen, waar bondscoach Stefan Kuntz linksbuiten Mats Köhlert opriep voor Jong Duitsland. De 21-jarige Hamburger krijgt de gelegenheid om zich in wedstrijden tegen Jong Griekenland en Jong Wales in de kijker te spelen bij de grote Duitse clubs. Dat is goed voor de marktwaarde van ‘Tatort’, die bij Willem II nog bijna drie jaar vast ligt. Met Vangelis Pavlidis en Marios Vrousai, die naar het grote Griekenland vertrokken zijn, bewijst hij dat het Tilburgse transferbeleid rendeert. In contrast dan tot Karim Coulibaly, die na iets meer dan twee jaar alweer vertrokken is bij Willem II. De Franse buitenspeler kwam, mede door blessures, niet verder dan 105 minuten in de eredivisie.

Zomerse transfers Willem II: Mats Köhlert (HSV), Ché Nunnely (Ajax), Paul Gladon (FC Groningen), Bart Nieuwkoop (Feyenoord), Leroy Kabangu (KAA Gent), Sebastian Holmen (Dinamo Moskou), João Queirós (Sporting Clube de Portugal), Jhonny Quiñónez (Aucas), Mike Trésor Ndayishimiye (NEC), Miquel Nelom (Hibernian).