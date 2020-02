Nelom: ‘Er zijn geen ego’s bij Willem II’

Opvallende link bij Willem II: zeven spitsen met Gronings verleden

27 februari Veertien spelers hebben sinds de invoering van het betaalde voetbal zowel een verleden in het eerste elftal van Willem II als van FC Groningen. Opmerkelijk is dat Paul Gladon de zevende spits is die in dienst trad bij Willem II nadat hij al voor FC Groningen speelde.