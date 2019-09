Nelom: ‘Speelden we zó lang met een man meer?’

Gevoelsmatig had hij met zijn ploeg dus een stuk korte met elf tegen tien gespeeld. ,,We hebben dat niet goed gedaan. We hadden meer druk moeten zetten, maar deden dat als ploeg niet goed. Dat moeten we maar goed evauleren.” En dat terwijl Nelom een goede wedstrijd speelde. ,,Ja, het ging lekker. Maar ik kan nog beter. Ik heb nog weinig wedstrijdritme. Aanvallend wil ik meer laten zien.”