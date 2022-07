Nick Doodeman: ‘We maken lange dagen op de club bij Willem II’

Doodeman vindt Willem II ‘een mooie club met fantastische faciliteiten’. Over zichzelf is hij kritisch. ,,Ik heb in de oefenwedstrijden tot nu toe nog niet alles laten zien wat ik kan. Het is natuurlijk nog even wennen aan de ploeg. En de ploegen waartegen we spelen, zakken vaak ver terug. Ik moet het juist hebben van goede loopacties in de diepte. Maar het belangrijkste is dat ik dat straks in de competitie laat zien.”