Niet Fofana, maar Hilterman is de nieuwe spits van Willem II: ‘Hij zit qua type tussen De Leeuw en Bokila in’

Podcast Stoere Kerels | Pod­cast-debutant in examenwe­ken voor Willem II: ‘FC Groningen, einde transfer­win­dow én NAC’

In de podcast ‘Stoere Kerels’ bespreken BD-clubwatchers Dolf van Aert en Max van der Put wekelijks het wel en wee van Willem II. In aflevering 3 van seizoen 3 gaat het onder meer uiteraard over de eerste thuiswedstrijd dit seizoen die de Tricolores met 2-0 wonnen van FC Dordrecht.