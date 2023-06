Niet te stoppen: Freek Heerkens zet krabbel en gaat voor elfde seizoen bij Willem II

De kogel is nu écht door de kerk: Freek Heerkens blijft ‘gewoon’ bij Willem II. De 33-jarige centrumverdediger heeft zijn handtekening gezet onder een nieuw, éénjarig contract. Dat sijpelde eerder al door, nu heeft de club het nieuws ook bevestigd. En dus gaat Heerkens op voor zijn elfde (!) seizoen in dienst van de Tricolores .

Het contract van Heerkens liep deze zomer af, eind maart werd bekend dat Willem II die verbintenis formeel had opgezegd. Dat betrof een administratieve - volgens de CAO verplichte - handeling. Had de club dat niet gedaan, dan was de verbintenis van Heerkens namelijk automatisch en tegen dezelfde voorwaarden verlengd. Die situatie was overigens niet nieuw voor de verdediger uit Heeswijk-Dinther: vorig seizoen gebeurde hetzelfde, waarna hij in een later stadium alsnog bijtekende in Tilburg.

‘Mijn cluppie’

Zoals nu ook het geval is. Kort nadat Willem II in de play-offs werd uitgeschakeld door VVV-Venlo, stond Heerkens de media te woord. Hij kreeg toen de vraag hoe zijn eigen toekomst eruit zou zien. ,,Die vraag stel je aan de verkeerde man”, sprak hij toen. ,,Ik heb nog niet met de club om tafel gezeten. Maar natuurlijk wil ik blijven, Willem II is mijn cluppie.”

Volledig scherm Freek Heerkens kopt de bal op doel tijdens Helmond Sport - Willem II van afgelopen seizoen. © Pro Shots / Toin Damen

Andersom wilde Willem II ook door met Heerkens, al was zijn blessuregeschiedenis een onderwerp van gesprek. De routinier heeft ontegenzeggelijk zijn waarde binnen én buiten de lijnen, maar de laatste seizoenen was hij ook vaak niet inzetbaar. Zo kwam hij afgelopen seizoen (door kwetsuren) tot slechts negentien reguliere competitieduels en twee play-offoptredens. Nu is dus duidelijk geworden dat Heerkens inderdaad bij Willem II blijft, hij zal donderdagochtend dus op het veld staan als de selectie van trainer Reinier Robbemond begint aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen.

Elfde seizoen Willem II

Zoals gezegd: voor Heerkens wordt het zijn elfde seizoen voor de Tricolores. Hij speelde in de jeugdopleidingen van FC Den Bosch en PSV, waarna hij in 2010 overstapte naar Go Ahead Eagles. Richting het seizoen 2013/14 bereikte hij vervolgens een akkoord met Willem II, dat echter degradeerde uit de eredivisie, terwijl de ploeg uit Deventer (met Heerkens in de gelederen) via de play-offs tegelijkertijd juist promoveerde.

In zijn eerste seizoen Willem II werd Heerkens direct kampioen van de toenmalig Jupiler League, waarna hij acht seizoen op rij een gewaardeerde kracht in de eredivisie was. In zijn tiende jaargang slaagden de Tilburgers er afgelopen seizoen niet in om direct terug te promoveren naar het hoogste niveau, dat moet nu dan maar in zijn elfde Willem II-jaar gebeuren.