Nieuwe datum voor bekerduel van Willem II in Ermelo

Omzetver­lies Willem II door corona geschat op drie à vier miljoen euro

15 oktober Willem II verwacht, nu er ook de komende periode geen publiek welkom is bij de wedstrijden, een omzetverlies van drie à 4 miljoen euro in het seizoen 2020/2021. De continuïteit komt door dat forse verlies echter niet in gevaar. De Tilburgse club kan met een eigen vermogen van meer dan 10 miljoen euro per 30 juni 2020 de nodige klappen opvangen.