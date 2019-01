Nieuwe Willem II-aanvaller Isak niet bekend met populaire voorganger: ‘Fran Sol?’

De Zweed is de opvolger van Fran Sol, die in Tilburg mateloos populair was. Buiten de landsgrenzen is de naam van Sol echter nog niet doorgedrongen. Dat blijkt ook als Isak herinnerd wordt aan de Spaanse topschutter. ,,Wie? Nee.”

Isak weet echter wel dat er in Nederland kansen liggen voor talentvolle aanvallers. Net als Sol moet de Zweed in Tilburg zijn carrière een boost geven. ,,Ik ken de competitie. De Nederlandse clubs bieden veel kansen aan jonge spelers. Over Willem II zelf weet ik niet zo veel, maar ik leer snel.”

Isak werd vrijdag gepresenteerd. Direct na zijn eerste training bevestigden de Tricolores de transfer die al even in de lucht hing. De aanvaller moet trainer Adrie Koster meer vuurkracht in de frontlinie brengen. In Isak heeft Koster een multifunctionele speler erbij gekregen. ,,Ik houd ervan om de bal in de voeten te krijgen. Ik kan overigens ook vanaf de flank spelen. En ik kan doelpunten maken.”

Na twee jaar in Dortmund te hebben gebivakkeerd, is nu Tilburg de bestemming. Een woonruimte heeft Isak echter nog niet. ,,Ik logeer in een hotel. De komende tijd ga ik proberen iets anders te vinden om te verblijven. Nu ben ik alleen, maar de komende tijd gaan er vrienden en familie langskomen.”