Nieuweling Renato Tapia traint al mee bij Willem II

Willem II was afgelopen weekend nog wat terughoudend over een op handen zijnde deal, maar bij Feyenoord waren trainer Giovanni van Bronckhorst en directeur Martin van Geel wat stelliger. ,,Er komt geen vervanger”, zei Van Bronckhorst al. ,,Hij kon op weinig speelminuten rekenen. We zullen voor nog wel meer spelers die weinig in actie kwamen kijken of er een oplossing te verzinnen valt.”

Het is nog niet duidelijk welke positie trainer Adrie Koster voor de nieuweling in gedachten heeft. Tapia kwam bij zijn vorige club FC Twente voornamelijk in actie als middenvelder, maar is in Rotterdam omgeturnd tot verdediger. Met Thomas Meissner, Freek Heerkens en Jordens Peters beschikt Willem II echter al over drie ervaren centrumverdedigers, waarvan de laatste tijdens het trainingskamp een fitte indruk maakte.