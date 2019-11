Nieuwkoop geniet bij Willem II: ,,Publiek stond vanaf minuut een achter ons”

Peters trots na stunt Willem II: ‘Het mooie is dat ik nog altijd verbeter­pun­ten zie’

17:01 Jordens Peters was vorige week nog not amused na de kansloze nederlaag bij FC Groningen (2-0). Een week later overheerst de trots na de knappe thuisoverwinning op het dolende PSV (2-1). ,,Als je dit vorig seizoen had verteld, had ik je voor gek verklaard.”