Nijhuis beslist: Willem II - RKC gaat in ieder geval beginnen, met Brondeel op doel bij de thuisploeg

Video Willem II-aan­winst Dammers: ‘Ik heb te weinig genoten van spelen tegen Zlatan op Old Trafford’

Een paar jaar geleden hield hij Zlatan Ibrahimovic op het magische Old Trafford negentig minuten lang van scoren, nu moet hij helpen om Willem II in de eredivisie te houden. Wessel Dammers (26) is klaar om komende zondag te debuteren in de kraker tegen RKC Waalwijk.

3 februari