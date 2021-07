Nikos Michelis verruilt AC Milan voor Willem II: ‘Ik zou graag eens met Vangelis Pavlidis afspreken’

Al op 16-jarige leeftijd verliet Michelis zijn ouderlijk huis in Athene om zijn carrière te beginnen bij Asteras Tripolis, op de Peleponnesos. Vervolgens maakte hij een enorme stap: verhuizen naar Italië om bij het grote AC Milan aan de slag te gaan. ,,Dat was heel lastig, ik ging voor het eerst naar het buitenland en ik was nog nooit zo ver van mijn familie geweest”, vertelt Michelis. En nu, drie jaar later, is hij haastig op zoek naar een huis in Tilburg, waar hij in ieder geval het komende seizoen bivakkeert als huurling van de Italiaanse topclub. Willem II bedong een optie tot koop, dus wie weet hoe lang zijn Nederlandse avontuur nog gaat duren.