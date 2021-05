Nog 3 speelronden: Willem II en RKC blijven bibberen, hoe zien de restprogramma's eruit?

Spieringhs op de bank, maar tóch is Petrovic lyrisch: ‘Wesley is nu al Willem II-speler van het jaar’

9 april In het seizoen van zijn even stormachtige als verrassende doorbraak moet Willem II-talent Wesley Spieringhs (19) even pas op de plaats maken. Na tien basisplaatsen op rij begint de jonge middenvelder tegen Heracles Almelo op de bank, maar toch is trainer Zeljko Petrovic lyrisch over zijn pupil. ,,Een geweldige gozer, lief en netjes ook.”