Nog een Zweed voor Willem II?

Volgens de Zweedse krant was er in de winterstop al belangstelling vanuit Tilburg, maar wordt die pas nu concreet. De 23-jarige Svensson voetbalt momenteel op het tweede Zweedse niveau bij Helsingborgs IF, waar de 1.76 meter kleine speler een contract heeft tot het einde van het Zweedse voetbalseizoen in november. Hij is inzetbaar als linkshalf, linksbuiten en als centrumspits.