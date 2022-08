Nog vraagtekens genoeg bij Willem II, al poetst de rentree van Wessel Dammers er eentje weg

Willem II begint met struikel­par­tij: gifkikkers van Jong PSV zorgen voor frustreren­de ouverture

Niet alleen door veel mensen in en rondom Tilburg, maar ook door een groot deel van de buitenwacht wordt Willem II gezien als een grote (zo niet de grootste) kampioenskandidaat in de Keuken Kampioen Divisie. De jacht op promotie begon gisteravond meteen met een flinke tegenvaller, want tegen Jong PSV kwam de ploeg van trainer Kevin Hofland niet verder dan 1-1.

7 augustus