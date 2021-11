Nu rondsnuffelen, in januari stage lopen: Arjan Swinkels terug in de Willem II Jeugdopleiding

Ruim negen jaar na zijn vertrek bij de Tricolores was clubicoon Arjan Swinkels (37) de afgelopen dagen even terug op het oude nest. Als snuffelstagiair in de Willem II Jeugdopleiding, waar hij - als het goed is - over twee maanden écht stage gaat lopen. Dat doet de ex-aanvoerder in het kader van de trainerscursus die hij gaat volgen. ,,We zijn aan het kijken óf en hóé we elkaar kunnen helpen.”