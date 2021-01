Nunnely dolblij met drie punten en doelpunt: ‘Deze is ook voor Koster’

‘Willem II-red­der’ Paul Bottelier overleden

30 januari Paul Bottelier is afgelopen donderdag op 82-jarige leeftijd overleden. Hij was onder meer voorzitter van de Raad van Bestuur van Amarant in Tilburg, voorzitter van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, bestuurslid bij VNO/NCW en voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Rabobank Tilburg en omstreken. In de stad staat hij vooral bekend als 'redder van Willem II’.